Зеленський увів міністра цифрової трансформації до складу РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни в складі Ради національної безпеки та оборони України.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зі складу РНБО глава держави вивів ексміністра стратегічних галузей Павла Рябікіна. Натомість у Раді затвердили Михайла Федорова.

"Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – Віце-прем'єр-­міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України", - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, днями Верховна Рада відправила у відставку міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, міністра стратегічних галузей Павла Рябікіна та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Натомість Михайла Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації.