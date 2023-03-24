Володимир Зеленський створив три військові адміністрації у Луганській області

Всі вони утворені в Сєвєродонецького району Луганської області.

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На базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області створені три військові адміністрації.

Про це йдеться в указі №181/2023 президента України Володимира Зеленського.

Зокрема, створені:

Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;

Попаснянська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;

Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

Відповідно, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію.