Володимир Зеленський створив три військові адміністрації у Луганській області

На базі військово-цивільних адміністрацій населених пунктів Луганської області створені три військові адміністрації.
Про це йдеться в указі №181/2023 президента України Володимира Зеленського.
Зокрема, створені:
- Гірська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
- Попаснянська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області;
- Сєвєродонецька міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.
Відповідно, повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни організували виїзди по домівках, аби швидше провести примусову паспортизацію.