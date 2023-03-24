Мільйон боєприпасів для України і п’ять чинників затягування війни

Як відомо, саме брак снарядів, особливо великого калібру, нині є чи не найбільшою проблемою українських Збройних Сил. Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за підтримку, однак зауважив, що "нових успіхів у нас із вами менше, ніж нових затягувань у спільних діях". За його словами, "в Кремлі це бачать", і це "віддаляє нас із вами від досягнення миру". Зеленський навів п'ять прикладів затягування із допомогою, серед яких — зволікання із постачанням далекобійних ракет для України, сучасних літаків, новими санкційними пакетами, зближенням України та ЄС і організацією саміту формули миру. Без зволікань і стагнації в співпраці перемоги можна буде досягти вже цього року, підкреслив президент України.

"Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська рада вітає угоду… про постачання Україні наземних та артилерійських боєприпасів і, якщо потрібно, ракет", - йдеться у висновках саміту.

Тема допомоги Україні, зокрема - боєприпасами була чи не головною на дводенному саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі .

Нагадаємо, згоди на спільне придбання боєприпасів для України було досягнуто на міністерській зустрічі країн ЄС за три дні до саміту.

Мета безпрецедентного для Євросоюзу плану — надати Україні впродовж року мільйон артилерійських снарядів, передусім великого калібру, пише "Європейська правда".

Вартість плану складає 2 млрд євро: 1 млрд євро – на снаряди зі своїх запасів і ще 1 млрд євро – на спільні закупівлі. Його вдалося узгодити після тривалих суперечок щодо деталей закупівлі, країн походження, а також обійшовши позицію Угорщини, яка погодилася не блокувати політичну декларацію про домовленість інших країн ЄС і водночас публічно заявила, що не надаватиме допомогу снарядами для перемоги України.

План спрямований на пришвидшення постачань снарядів в Україну, спільну закупівлю їх країнами ЄС, а також значне нарощування виробничих потужностей. Для порівняння: за даними Ради ЄС, за увесь минулий рік індивідуальні постачання країн-членів склали 450 млн євро, що дозволило поставити в Україну 350 тисяч артилерійських пострілів.

Підпис під документом поставили представники 17 країн-членів ЄС - Австрії, Бельгії, Греції, Естонії, Кіпру, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Румунії, Словаччини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, а також Норвегії. Угода, так би мовити, відкрита для підписання.

Варто зазначити, що саміт відбувався на тлі зовнішньополітичної напруги, пов’язаної зокрема з триденним візитом до Москви лідера Китаю Сі Цзіньпіна, здійсненим попри видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна. Тому вияв Євросоюзом готовності й надалі допомагати Україні, безумовно, дуже важливий

Лідери Євросоюзу на саміті у Брюсселі також висловилися за продовження санкційного тиску на Росію, створення міжнародного механізму реєстрації збитків від російської агресії та виступили на підтримку продовження зернової ініціативи.

Про це йдеться у висновках Європейської Ради щодо України.

"Європейський Союз, як і раніше, відданий збереженню та посиленню колективного тиску на Росію, зокрема за допомогою можливих подальших обмежувальних заходів, та продовженню роботи над обмеженням цін на нафту разом із партнерами. Європейська рада наголошує на важливості та невідкладності активізації зусиль щодо забезпечення ефективного застосування санкцій на європейському та національному рівні та твердо віддана ефективному запобіганню та протидії обходу санкцій у третіх країнах та з боку третіх країн", - йдеться у документі.

Також Європейський Союз має активізувати свою роботу з партнерами щодо протидії недостовірним російським наративам та дезінформації про війну.

Крім цього, Європейська рада вкотре заявила про повну підтримку ЄС щодо створення міжнародного механізму реєстрації збитків, завданих Росією. "Разом із партнерами Європейський Союз продовжить активізувати роботу щодо використання заморожених та арештованих активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування збитків відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права", - зазначено у висновках.

Виступили в ЄС і за продовження Чорноморської зернової ініціативи ООН, яка "відіграє важливу роль у зміцненні глобальної продовольчої безпеки".

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі перед лідерами ЄС у Брюсселі знову закликав західних союзників надати Україні більше зброї великої дальності.

Президент України виступав на саміті ЄС за допомогою відеозв’язку з потяга, що рухався. Маршрут не вказувався. Зеленський розповів європейським лідерам новини з передової: напередодні він відвідав передові позиції українських захисників поблизу Бахмута, а в день відкриття саміту побував на Херсонщині. Одного разу зв’язок увірвався, але невдовзі його відновили. За повідомленнями західних ЗМІ, емоційна промова Володимира Зеленського справила враження на слухачів.

За словами джерела в ЄС, Зеленський попередив європейських лідерів про п'ять чинників, які сприятимуть продовженню війни: зволікання із постачанням Україні далекобійних ракет, сучасних літаків, із новими санкційними пакетами, а також зі зближенням України та ЄС і організацією саміту формули миру.

"Ми давно говоримо з вами про організацію саміту формули миру. Я готовий призначити саміт уже на найближчий час у Києві. Але всі ми чудово розуміємо, що за наявних умов багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Тож я закликаю допомогти нам із цим. Ми можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць", - запропонував Зеленський.

Однак саміти — самітами, а найефективнішими засобами наближення перемоги є, певне, снаряди, ракети і літаки...