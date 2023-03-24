Україна матиме пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені через Молдову, - Шмигаль

Україна матиме через територію Молдови пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Для цього КМУ ухвалив відповідне рішення для покращення логістики з країнами-партнерами.

"Це зміни до міжурядової угоди України та Молдови. Тепер будемо мати через молдовську територію пряме залізничне вантажне сполучення з портом Рені. Таким чином максимально використаємо потенціал дунайських портів", - зазначив прем'єр.

Шмигаль зауважив, що українські порти на Дунаї збільшили вантажообіг в 3,5 рази, і "це ще не межа". "Продовжуємо їх розширення", - додав глава уряду.

Нагадаємо, торік Україна запустила пасажирські річкові рейси до Румунії.

Тим часом Фонд держмайна з другої спроби продав Білгород-Дністровський морський порт.