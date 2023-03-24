Нове будівництво на Позняках

Поруч зі станцією метро «Позняки» з’явилася огорожа будівельного майданчика. На банерах вказано, що незабаром тут з’явиться двоповерхова будівля, в якій можна буде купити фермерські продукти, поїсти та відпочити. Наш Київ з’ясував, що ще у цьому просторі планує девелопер.

“Ново-Комерцбуд” так описує свій проєкт – фермерський ринок на першому поверсі, фуд-корт та дитяча зона – на другому, озеленення території в 1 300 м2 та простір для відпочинку з лавками та гойдалками для малечі.

За словами генерального директора компанії Володимира Коломійця, головна ідея проєкту: створити оазис затишку та комфорту. Місце, де люди могли б відпочивати, проводити час з родиною чи друзями, насолоджуватися смачною їжею та купувати якісні фермерські продукти для себе. На створення проєкту девелопера надихнули такі європейські приклади, як Тайм Аут маркет у Лісабоні, чи Кармель маркет в Тель Авіві. І, що важливо, в Україні є попит на такі проєкти. Адже “КиївФудМаркет” на Арсенальній або “Міський ринок їжі” в Одесі стали дуже популярними.

“Маркет на Позняках” – це не черговий супермаркет чи ТЦ, а комплексний проєкт благоустрою, який складається з кількох компонентів. Так, неподалік від озера мешканці вже користуються новозведеним спортивним майданчиком з велопарковкою, а також майданчиком для вигулу собак. А взимку на схилах неподалік від озера будуть працювати дві дитячі гірки для катання на санчатах. До того ж, був укладений меморандум між групою активістів-жителів Позняків і девелопером. У меморандумі зафіксовано домовленість сторін про співпрацю в реалізації ініціатив щодо впорядкування території.

«Від часу, коли ми отримали дозвільну документацію, кілька разів відбулося переосмислення проєкту. Погодьтеся, на Позняках дуже щільна забудова і ще один ТРЦ тут точно не потрібен. Ми хотіли знайти концепт, який би був максимально зручний і мав би попит серед людей. Саме тому шукали ідею, яка в майбутньому зробить проєкт популярним та прибутковим. Чому почали будувати під час війни? Тому що ми віримо у швидку перемогу України та хочемо підтримати економіку і людей», – говорить Коломієць.