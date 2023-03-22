Сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 112,4 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 833 судна, які експортували 25,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Сьогодні, 22 березня, з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 112,4 тис. тонн агропродукції для Африки та Азії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Зернова Ініціатива”: 17-те судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вийшло із порту Одеси. Балкер DENIZ M доставить 30 тисяч тонн гуманітарної пшениці до Ефіопії. Під егідою ВПП ООН уже понад півмільйона тонн українськоі пшениці було доставлено до нужденних країн Африки та Азії”, - йдеться в повідомленні.Зазначається, що сьогодні з портів Великої Одеси вийшли 3 судна з 112,4 тисячами тонн агропродукції для Африки та Азії.

Серед них балкер BC CALLISTO з 30,5 тисячами тонн пшениці, який прямує до Алжиру. Балкер IOANNIS THEO, який доставить 52 тисячі тонн пшениці до В'єтнаму.

По “зерновому коридору” рухаються 4 судна під завантаження 122 тисячами тонн агропродукції.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 833 судна, які експортували 25,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, нещодавно “зернова ініціатива” була пролонгована на 120 днів. Таким чином Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію.

Також нагадаємо, що на Миколаївщині почали розмінування сільгоспземель. Цей регіон став першим, де почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель.