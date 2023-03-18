На Миколаївщині почали розмінування сільгоспземель

В Миколаївській області розпочали пріоритетне розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

На сьогодні в цей регіон спрямовані значні сили зі складу інженерно-саперних підрозділів ЗСУ, піротехнічних підрозділів ДСНС, залучені іноземні оператори. Так, лише від Міноборони в області працює 11 груп розмінування, з наступного тижня до них долучаться ще 9 груп. Від ДСНС в регіоні працюють 7 груп.

Аналіз темпів робіт на Миколаївщині допоможе оптимізувати процес розмінування сільгоспземель і в інших областях.

“Ми маємо зробити все можливе для вирішення в стислі терміни питань щодо організації планового гуманітарного розмінування. Йдеться про створення реєстру територій, які підлягають очищенню, інструментів комунікації та контролю. Будемо залучати іноземних та вітчизняних операторів, щоб прискорити роботу з розмінування. Пріоритет – розмінування сільськогосподарських земель”, - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністра економіки України Юлія Свириденко.

За попередніми оцінками, в 9 областях України (Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська та Черкаська) потребують обстеження та, за необхідності, розмінування (гуманітарного розмінування) понад 470 854 га земель сільгосппризначення. Відтак, за результатами проведення нетехнічного чи технічного обстеження територія, що потребує гуманітарного розмінування, може суттєво скоротитися.

Передбачається, що першочергово заходи з обстеження та розмінування здійснюватимуться в регіонах, де проблема забруднення територій є найбільш актуальною, а очищення сільгоспугідь – найбільш економічно обґрунтованим.

Нагадаємо, на початку березня Юлія Свириденко заявила, що для повного розмінування України знадобиться до 70 років. Для синхронізації та координації зусиль необхідно створити аналог оборонного "Рамштайну".