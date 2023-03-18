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“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією

Лоукостер відправляється з аеропорту румунського міста Ясси.

“Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією
Фото: Мінінфраструктури

Компанія “Укрзалізниця” пропонує маршрут до бази лоукостера Wizz Air на кордоні з Румунією. 

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”. 

“Плануєте подорож лоукостом? Скористайтесь зручним маршрутом до аеропорту румунського міста Ясси!” - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що треба сісти на поїзд № 351 Київ — Кишинів, що відправляється по непарних днях з Києва о 17:02 та прибуває на молдовську станцію “Унгени”, яка знаходиться неподалік кордону з Румунією, о 07:53 ранку. Після проходження прикордонно-митного контролю, який відбувається на вокзалі станції “Унгени”, треба зробити пересадку на поїзд № 821 Кишинів — Ясси — Сокола, що відправляється з “Унген” щодня о 09:51, і вже об 11:13 прибуває на станцію Ясси-Сокола, де кожен поїзд зустрічають автобуси, які довезуть вас у центр міста або у міжнародний аеропорт “Ясси”. 

На зворотному шляху усе так само: о 17:40 зі станції Ясси-Сокола відправляється поїзд №822 Ясси-Сокола — Кишинів, який прибуває на молдовську станцію Унгени о 18:57. Там можете здійснити пересадку на поїзд №352 Кишинів — Київ, який прибуває на станцію “Унгени” по парних днях о 20:21. Про пересадку можна не хвилюватись, адже зупинка поїзда на станції 30 хв. 

Квитки на поїзд №351/352 доступні в застосунку “Укрзалізниці”, в чат-боті та на сайті. На поїзд №821 Кишинів — Унгени — Ясси-Сокола та його зворотний рейс №822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці, у касі вокзалу в Унгенах або безпосередньо у провідника в поїзді.

Нагадаємо, за рік Укрзалізниця перевезла більше 300 делегацій. Першим дипломатичним рейсом до Києва прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії.

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