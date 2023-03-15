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За рік Укрзалізниця перевезла більше 300 делегацій

Першим дипломатичним рейсом до Києва прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії.

За рік Укрзалізниця перевезла більше 300 делегацій
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

За останній рік більше 300 делегацій скористалися спецрейсами Укрзалізниці, щоб побачити війну, розвʼязану РФ поти України.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Ми приділяємо максимум уваги безпеці таких рейсів, а також сервісу - від персоналізованих листівок та ретельно відібраних книжок до української вечері від шеф-кухаря Євгена Клопотенка”, - розповіли в Укрзалізниці. 

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У складі першої делегації, котра прибула до Києва рівно рік тому, були прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, нагадали у перевізника.

Нагадаємо, до кінця цього року Укрзалізниця може створити свою компанію-вантажоперевізника у Європі

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