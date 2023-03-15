За рік Укрзалізниця перевезла більше 300 делегацій

За останній рік більше 300 делегацій скористалися спецрейсами Укрзалізниці, щоб побачити війну, розвʼязану РФ поти України.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
“Ми приділяємо максимум уваги безпеці таких рейсів, а також сервісу - від персоналізованих листівок та ретельно відібраних книжок до української вечері від шеф-кухаря Євгена Клопотенка”, - розповіли в Укрзалізниці.
У складі першої делегації, котра прибула до Києва рівно рік тому, були прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії, нагадали у перевізника.
Нагадаємо, до кінця цього року Укрзалізниця може створити свою компанію-вантажоперевізника у Європі.