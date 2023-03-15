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Українські бійці приземлили ворожий БпЛА ZALA, якого росіяни називали "невразливим" і "невидимим"

"Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх "Буковель-AD" не залишають ворогу жодного шансу", - зауважили військові.

Українські бійці приземлили ворожий БпЛА ZALA, якого росіяни називали "невразливим" і "невидимим"
БпЛА ZALA 421-16E2
Фото: скриншот відео

Бійці 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського "приземлили" російський БпЛА ZALA 421-16E2

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

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За словами військових, росіяни називали цей безпілотник "невразливим" і "невидимим".

"Але воїни зі взводу радіоелектронної боротьби групи інженерного забезпечення та їх "Буковель-AD" не залишають ворогу жодного шансу... Завдяки злагодженій роботі військових, ця пташка вже відліталась. Виговці б'ють точно", - підкреслили бійці.

У бригаді повідомили, що ZALA 421-16E2 призначений для ведення повітряної розвідки та спостереження. Він оснащений камерою та тепловізійним модулем. Тривалість польоту - до чотирьох годин, висота - до 3600 м, відстань - до 35 км, вага - 7,5 кг, розмах крила - 2,8 м. БпЛА виконаний за схемою "літаюче крило", він може працювати у звичайному та безшумному режимах.

Фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Нагадаємо, 15 березня біля Бахмута українські захисники збили ворожий літак.

Станом на цей день російська армія втратила на війні в Україні уже 2132 БпЛА.

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