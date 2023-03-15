Російські окупанти обстріляли ввечері 15 березня Марганець на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
Через атаку рашистів загинули дві жінки, ще п'ятеро жителів отримали поранення.
Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, магазин, гуртожиток ліцею.
На місцях влучань працюють працівники ДСНС та правоохоронці області.
Нагадаємо, нині російська армія вранці вдарила по Харкову.
Днями рашисти обстріляли Нікополь. Тоді було поранено шестеро осіб, серед них - діти.