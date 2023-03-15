Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, магазин, гуртожиток ліцею.

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Російські окупанти обстріляли ввечері 15 березня Марганець на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Через атаку рашистів загинули дві жінки, ще п'ятеро жителів отримали поранення.

Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, господарчі споруди, магазин, гуртожиток ліцею.

На місцях влучань працюють працівники ДСНС та правоохоронці області.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Нагадаємо, нині російська армія вранці вдарила по Харкову.

Днями рашисти обстріляли Нікополь. Тоді було поранено шестеро осіб, серед них - діти.