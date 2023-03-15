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Засідання у форматі "Рамштайн" відбувається в онлайн-режимі

Остін виступив зі вступним словом.

Засідання у форматі "Рамштайн" відбувається в онлайн-режимі
Фото: Олексій Резніков

Розпочалося чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Цього разу засідання відбувається в онлайн-режимі.

Міністр оборони США Ллойд Остін виступив зі вступним словом перед закритою частиною засідання.

«До нашої сьогоднішньої віртуальної зустрічі приєдналися члени Контактної групи з усього світу та в більшості часових поясів, включаючи друзів з Америки, Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону. Сьогодні ми збираємось, щоб переконатися, що й надалі виконуємо свої обіцянки щодо підтримки захисників України», – сказав Остін.

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Нагадаємо, що попереднє засідання в форматі "Рамштайн" проходило в Брюсселі 14 лютого. Участь взяли понад 50 держав, що підтримують українців у війні проти російської окупації. 

Засідання Контактної групи з питань оборони України почалися в квітні минулого року на авіабазі ВПС США в Німеччині "Рамштайн". Назва бази стала неофіційним позначенням зустрічей союзників, на яких обговорюють відсіч ворогу. Основною метою засідань є консолідація зусиль з надання українцям потрібної для оборони та звільнення своєї території зброї. 

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