Професійний мейкап удома: секрети, лайфхаки

Коли макіяж робить професіонал — це помітно, адже майстер об’єктивно враховує особливості зовнішності та виділяє її переваги. У візажистів є багато прийомів і хитрощів, які вони використовують для створення гармонійного образу. Що ж саме робить їхній мейкап ідеальним?

Яку косметику використовувати

Продукти із найближчого магазину не підійдуть. Для якісного мейкапу потрібна професійна косметика — якісна, стійка, з високою інтенсивністю кольору і безпечними компонентами. Також майстри рекомендують мати набір пензлів: для тонального крему, консилера, пудри, рум’ян і бронзера, хайлайтера, тіней і підводки.

Не варто обмежувати себе у виборі тіней, олівців і помад. Різноманітність засобів і велика палітра кольорів підвищують шанси створити ідеальні образи і вдосконалити їх відповідно до власних бажань.

Підготовка обличчя

Шкіру потрібно очистити, зволожити і захистити від впливу декоративних засобів. Обирайте базу під макіяж відповідно до типу і потреб шкіри. Можна використовувати як спеціально призначений для цього праймер, так і легкий зволожувальний флюїд, який успішно справляється з функцією бази. Останній варіант особливо актуальний для сухої шкіри.

Створення покриття

Для створення рівного тону спробуйте використовувати м’який спонж. Якщо є темні кола, їх можна замаскувати консилером. Пам’ятайте про порядок засобів: спочатку нанесіть тональну основу і дайте їй адаптуватися до шкіри, потім обробіть зону під очима консилером. Наносьте його у формі «перевернутого трикутника», щоб зробити мейкап природним.

Скульптурування та акценти

Нині існує багато зручних палеток для скульптурування, де зібрані бронзери, коректори і хайлайтери різних відтінків. Скульптурування допомагає надати обличчю рельєфності і зробити риси витонченішими. Темний відтінок наносьте на зони, які потрібно зменшити і приховати: широкі крила носа, під вилиці, лінію росту волосся. Хайлайтером підкреслюйте ділянки, які потрібно виділити: спинку носа, вилиці, середину чола і підборіддя, вигин над верхньою губою.

За допомогою хайлайтера можна додати блиску очам. Нанесіть крихітні крапки у внутрішні куточки та обережно розтушуйте тонким пензлем, щоб залишити лише легке сяяння. У комплексі з консилером це ще краще приховає сліди втоми.

Акцентувати окремі зони обличчя можна також за допомогою рум’ян. Пройдіться пензлем під вилицями, вздовж лінії підборіддя і по бічних частинах чола — це надасть образу свіжості.

Правильне оформлення брів і губ

Під час вибору олівця для брів майте на увазі: відтінок повинен відповідати кольору волосся або бути трохи світлішим. Виняток — блонд. Для нього потрібно обирати олівець на кілька відтінків темніше.

Не наносьте помаду на губи одразу, спочатку пом’якшіть шкіру спеціальним бальзамом або легким кремом. Щоб помада довше трималася, можна трохи припудрити губи.

Професійні візажисти роками вдосконалюють свої навички. Доведеться запастися терпінням і постійно практикуватися, щоб наблизитись до їхньої майстерності. Але результат того вартий!