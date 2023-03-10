ДБЖ з подвійним перетворенням: як вибрати, переваги та сфери застосування

Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) є критично важливим компонентом у забезпеченні безперебійної роботи електричного обладнання. Серед різних типів онлайн безперебійники (або як їх ще називають ДБЖ з подвійним перетворенням) набули популярності завдяки максимальному рівню захисту обладнання не тільки від перебоїв, але й від будь-яких аварій в електромережі. У цій статті ми розглянемо, як вибрати онлайн ДБЖ, переваги його використання та сфери застосування.

Як вибрати онлайн ДБЖ?

При виборі ДБЖ безперервної дії необхідно враховувати наступні фактори:

● Номінальна потужність: потужність онлайн ДБЖ повинна більшою ніж сумарна потужність електронних пристроїв, які планується до нього підключати. Рекомендується вибирати безперебійник з номінальною потужністю, яка перевищує загальне енергоспоживання пристроїв хоча б на 20%, щоб забезпечити стабільну роботу без збоїв.

● Час автономної роботи від акумуляторів: це час резервного живлення який можем забезпечити UPS під час відключення електроенергії. ДБЖ повинен мати час автономної роботи від АКБ, достатній для безпечного вимкнення критично важливих пристроїв.

● Виконання: безперебійники діляться на два основних види – це ДБЖ типу Tower, яке встановлюється окремо, або RackMount, яке монується в серверну 19” стійку.

● Додаткові опції та інтерфейси: Якщо вам потрібен, наприклад, віддалений доступ тоді необхідно звернути увагу на можливість підключення SNMP-карти. Також, в якості опції можна збільшити час автономної роботи якщо підключити зовнішні батарейні блоки.

Сфери використання

Безперебійники онлайн широко використовуються в наступних сферах:

Центри обробки даних: Online UPS - найкращий вибір для захисту критично важливого ІТ-обладнання в центрах обробки даних, де будь-які перебої в електропостачанні можуть призвести до значної втрати даних.

Лікарні: ДБЖ з подвійним перетворенням використовуються в лікарнях для захисту медичного обладнання, наприклад, УЗД-апаратів та комп’ютерних томографів.

Банки та страхові компанії: VFI безперебійники використовуються в банках для захисту комп'ютерних систем, які обробляють критичні фінансові операції.

Виробничі підприємства: Онлайн ДБЖ використовуються на виробничих підприємствах для захисту промислового обладнання, наприклад, ЧПУ-станків, верстатів, лазерів і другого промислового обладнання.

Правильний вибір онлайн ДБЖ може забезпечити безперебійну роботу електронних пристроїв і запобігти значній втраті даних або простою. Звертайтесь до спеціалістів компанії PowerSol, щоб правильно підібрати саме ту модель яка задовільнить всі ваші потреби. Ми являємось інжиніринговою компанією, яка не тільки продає обладнання, але й забезпечує її встановлення, запуск, обслуговування, гарантійний і післягарантійний ремонт. Переходьте на сайт компанії www.powersol.com.ua, щоб ознайомитись з повним асортиментом товарі та послуг, які ми надаємо.