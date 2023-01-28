PUMA X VOGUE: бренди випустили спільну колекцію

Поєднання спортзалу та подіуму — саме так можна охарактеризувати нову спільну колекцію PUMA X VOGUE. Це — тандем комфорту та вишуканості, стилю та спортивного способу життя. В чому ж основні фішки цієї лінійки та чому вона так швидко завоювала серця модників в усіх куточках світу?

Vogue — як починалась модна легенда

Модний журнал Vogue — це бренд, який створювали та з яким співпрацювали легендарні ікони стилю. Даяна Вріланд, Грейс Мірабела, Анна Вінтур (о так, саме вона — прототип головної героїні з Devil wears Prada) — ці імена знають навіть люди, далекі від світу високої моди. Вже більше сторіччя Vogue залишає за собою статус законодавця стилю та одного з найпрестижніших журналів, присвячених фешн-світу.

PUMA X VOGUE: концепція колаборації

Спортивний стиль сьогодні є дуже популярним: він вийшов далеко за межі тренажерних залів і фітнес-студій, адже фізична активність та здоровий спосіб життя стали філософією багатьох сучасних людей. Межа між суто спортивним і суто міським одягом вже давно не є жорсткою, проте серія PUMA X VOGUE стирає її остаточно.

Не в останню чергу посприяли цьому і сучасні модні тренди, що роблять акцент на комфорт та функціональність: високі незручні підбори, вузькі спідниці та декоративні наряди витісняються зручним, практичним, але водночас оригінальним одягом. Часто — саме спортивним. На зміну блузкам приходять футболки жіночі, а офісним штанам — джогери та кюлоти з приємних на дотик, еластичних тканин.

Щодо кольорової гами, сучасна мода повна контрастів: суперпопулярними є як базові моделі у нейтральних відтінках, так і яскраві речі з оригінальними, а іноді й провокаційними принтами.

Основні «фішки» колекції

Олдскульні унісекс-фасони, стримана кольорова гама є прекрасним прикладом поєднання елегантності та крихти бунтарства. І, звісно ж, функціональності та практичності. Вічна класика та оригінальні акценти. Фешн та спортзал. Гармонія контрастів. Якщо ж казати суто про параметри, то з плюсів тут:

Максимальна простота крою. Штани середньої посадки, лаконічна футболка вільного крою та олімпійка з коміром-стійкою: нічого зайвого.

Гармонійне поєднання кольорів, глибоких та стриманих одночасно. Сіро-синій, червоний, білий — виглядає дійсно неперевершено.

Увага до деталей: неймовірна акуратність швів, фурнітури, вставок. Кожному нюансу приділено максимум уваги. І саме це у більшості вирізняє одяг топових брендів від мас-маркету. Адже саме в деталях, як кажуть, відбивається сутність речей.

І ще один важливий факт для тих, хто виступає за відповідальне споживання та турботу про навколишнє середовище: одяг з колекції вироблений із вмістом переробленого поліестеру та натуральної бавовни. Притому на виробництві з вирощування бавовни дотримуються правил оздоровлення ґрунту та відповідального використання водних ресурсів.