Ворог обстріляв артилерією Миколаївську область

Учора вдень російські військові обстріляли артилерією населений пункт Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 27 січня, о 13:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й гаражі", – йдеться у повідомленні.

В інших районах було відносно спокійно.

У повідомленні Генштабу ЗСУ зазначали, що під ворожим обстрілом перебував сам Очаків.