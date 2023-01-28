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Ворог обстріляв артилерією Миколаївську область

Пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. 

Ворог обстріляв артилерією Миколаївську область
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Учора вдень російські військові обстріляли артилерією населений пункт Очаківської громади. Постраждалих немає, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора, 27 січня, о 13:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди й гаражі", – йдеться у повідомленні. 

В інших районах було відносно спокійно.

У повідомленні Генштабу ЗСУ зазначали, що під ворожим обстрілом перебував сам Очаків.

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