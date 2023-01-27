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У Києво-Могилянській академії заборонили вживання російської мови

Заборона стосується і спілкування між собою російською мовою.

У Києво-Могилянській академії заборонили вживання російської мови
Фото: Геннадій Зубко

На сесії Академічної конференції Національного університету "Києво-Могилянська академія" було прийнято рішення про заборону вживання російської мови

Про це повідомив член Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко.

“Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу.  Ця норма прописана у нових Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА”, - повідомив Зубко.

Він додав, що у нових правилах також прописані норми щодо дистанційного навчання та його цифрових форматів, гнучких форм робочих графіків, обліку робочого часу тощо.

Нагадаємо, у листопаді минулого року харківського міського голову Ігоря Терехова оштрафували на 3400 гривень за використання недержавної мови під час звернень до громадян.

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