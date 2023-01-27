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Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, зокрема, ракети до ППО IRIS-T

Також німці надали вантажівки і пікапи.

Україна отримала від Німеччини новий пакет військової допомоги, зокрема, ракети до ППО IRIS-T
Фото: Олексій Резніков

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Як ідеться на сайті уряду Німеччини, до нього увійшли ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Крім них, країна передала 13 вантажівок, два 15-тонні автонавантажувачі, 12 сідлових тягачів, чотири напівпричепи, а також 12 авто для охорони кордону та два пікапи.

Також Німеччина має надати Україні 14 танків Leopard 2A6 із боєкомплектом, дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3, дві радіолокаційні станції повітряного спостереження, 64 сідлові тягачі та 72 напівпричепи.

Нагадаємо, до Німеччини прибули перші військовослужбовці Збройних сил України для навчання роботі з бойовими машинами піхоти Marder.

Тим часом заступниця речника федерального уряду Крістіне Гоффманн заявила, що Німеччина не має наміру передавати Україні бойові літаки.

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