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У Тегерані чоловік скоїв збройний напад на посольство Азербайджану

Вбито начальника служби безпеки. Також поранено двох охоронців посольства. Азербайджан евакуює співробітників дипмісії.

У Тегерані чоловік скоїв збройний напад на посольство Азербайджану
Фото: Укрінформ

Сьогодні, 27 січня, близько 8:30 за бакинським часом стався збройний напад на посольство Азербайджанської Республіки в Ірані.

Про це повідомляє Укрінформ. 

50-річний нападник відкрив вогонь з автомата Калашникова по посту охорони, було вбито начальника служби безпеки. Також поранено двох охоронців посольства.

Начальник поліції Тегерана Хусейн Рахімі заявив, що, за попередніми даними, нападник проник у посольство з двома малолітніми дітьми.

За його словами, поліція затримала злочинця, його допит триває.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив терористичний акт і вимагає його розслідувати.

У МЗС Азербайджану заявили, що іранська сторона повинна була вжити заходів проти будь-якого нападу на посольство країни.

Начальник Управління пресслужби міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджизаде заявив, що уряд Азербайджану планує найближчим часом евакуювати посольство в Тегерані після нападу на диппредставництво.

Він додав, що кожна держава несе відповідальність за забезпечення безпеки іноземних посольств у своїй країні.

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