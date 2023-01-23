Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
ГоловнаСвіт

У ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану

У нього потрапили 18 фізичних та 19 юридичних осіб.

У ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану
Фото: president.gov.ua

Міністри закордонних справ ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану через порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті Євросоюзу.

У список внесли іще 18 фізичних та 19 юридичних осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи. Загалом санкції запровадили вже проти 164 фізичних та 31 юридичних осіб.

У ЄС додали, що серед нових внесених осіб є представники уряду та іранського парламенту, важливі політичні та медіадіячі, а також високопосадовці іранських сил безпеки, зокрема Корпусу вартових ісламської революції.

Під приціл санкцій потрапили і державні органи та приватні компанії, які надають послуги безпеки та беруть участь у діяльності, яка забороняє, обмежує чи карає за прояв свободи чи висловлення поглядів.

Серед обмежень - заморожування активів, заборона на поїздки до ЄС та заборони надання коштів або економічних ресурсів переліченим особам. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.

"Європейський Союз та його держави-члени закликають іранську владу припинити жорстоке придушення мирних протестів, не вдаватися до свавільних затримань як засобу придушення критики та звільнити всіх незаконно затриманих", - йдеться в повідомленні.

Також ЄС закликати Іран негайно припинити виносити і виконувати смертні вироки протестувальникам, а також скасувати уже винесені смертні вироки і забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих.

Нагадаємо, Великобританія запровадила санкції проти генерального прокурора Ірану після страти британсько-іранського громадянина Алірези Акбарі.

У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки протестувальникам. Наразі офіційно відомо вже про страту чотирьох людей, які брали участь у протестах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також