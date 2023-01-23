У ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану

У нього потрапили 18 фізичних та 19 юридичних осіб.

Міністри закордонних справ ЄС погодили новий пакет санкцій проти Ірану через порушення прав людини.

Про це йдеться на сайті Євросоюзу.

У список внесли іще 18 фізичних та 19 юридичних осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи. Загалом санкції запровадили вже проти 164 фізичних та 31 юридичних осіб.

У ЄС додали, що серед нових внесених осіб є представники уряду та іранського парламенту, важливі політичні та медіадіячі, а також високопосадовці іранських сил безпеки, зокрема Корпусу вартових ісламської революції.

Під приціл санкцій потрапили і державні органи та приватні компанії, які надають послуги безпеки та беруть участь у діяльності, яка забороняє, обмежує чи карає за прояв свободи чи висловлення поглядів.

Серед обмежень - заморожування активів, заборона на поїздки до ЄС та заборони надання коштів або економічних ресурсів переліченим особам. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може бути використане для внутрішніх репресій, та обладнання для моніторингу телекомунікацій.

"Європейський Союз та його держави-члени закликають іранську владу припинити жорстоке придушення мирних протестів, не вдаватися до свавільних затримань як засобу придушення критики та звільнити всіх незаконно затриманих", - йдеться в повідомленні.

Також ЄС закликати Іран негайно припинити виносити і виконувати смертні вироки протестувальникам, а також скасувати уже винесені смертні вироки і забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих.

Нагадаємо, Великобританія запровадила санкції проти генерального прокурора Ірану після страти британсько-іранського громадянина Алірези Акбарі.

У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки протестувальникам. Наразі офіційно відомо вже про страту чотирьох людей, які брали участь у протестах.