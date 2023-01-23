Президентом ПАРЄ обрали Тіні Кокса

Завершилися вибори президента Парламентської асамблеї Ради Європи. Президентом ПАРЄ став Тіні Кокс, представник групи лівих партій та президент ПАРЄ у 2022 році. Він отримав 175 голосів.

Про це написав у Facebook народний депутат Олександр Мережко, який балотувався в президенти ПАРЄ.

“Вибори президента ПАРЄ завершилися. За Тіні Кокса проголосувало 175, за мене – 44. Щиро вдячний тим, хто підтримав мене і мою програму. Я боровся до кінця і вважаю, що вибори в ПАРЄ мають бути по-справжньому демократичними і на альтернативній основі”, – написав він.

Мережко сподівається, що “Україна залишатиметься пріоритетом в порядку денному ПАРЄ”.

Нагадаємо, народний депутат від “Слуги народу” і член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Олександр Мережко висунув свою кандидатуру на посаду президента ПАРЄ. Про це він повідомив 7 січня.