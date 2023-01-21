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Керівництво Міноборони викликають на комітет ВР, обговорять cкандал з ціною харчів для військових

Ціни закупівель багатьох харчів виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти.

Керівництво Міноборони викликають на комітет ВР, обговорять cкандал з ціною харчів для військових
Мар'яна Безугла у Лисичанську
Фото: надано Мар'яною Безуглою

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки викликає на своє засідання керівництво Міністерства оборони. Приводом для цього стали повідомлення ЗМІ про нібито закупівлі харчів для військових за цінами, які значно вище, ніж у закладах торгівлі.

Про це заступник голови Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла написала у Facebook.

"Викликаємо керівництво Міністерства оборони України на Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - написала Безугла.

Перед цим у іншому дописі Безугла написала, що у відомстві відбувається перевірка, працюють аудитори.

"Щодо закупівель в Міністерстві оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків", - додала нардеп.

Зазначимо, що за даними видання Zn.ua, Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Видання має копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти.

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