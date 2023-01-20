Ердоган у розмові із Зеленським заявив, що хоче стати посередником між Москвою та Києвом (доповнено)

20 січня відбулася телефонна розмова президентів України і Туреччини Володимира Зеленського і Реджепа Таїпа Ердогана.

Як ідеться в повідомленні пресслужби очільника Туреччини, сторони обговорили ситуацію на фронті.

Також Ердоган висловив співчуття українському колезі через трагедію в Броварах на Київщині, де загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ України.

Ердоган наголосив, що Туреччина готова внести "вагомий дипломатичний вклад у встановлення міцного миру між Росією та Україною" та може взяти на себе завдання сприяння і посередництва в цьому процесі.

Доповнення. Згодом в Офісі Президента України повідомили, що на зустрічі також ішлося про можливість сприяння Туреччини у поверненні політичних в'язнів Кремля, цивільних заручників та військовополонених, а також дітей, які були депортовані з тимчасово окупованих територій нашої держави.

Нагадаємо, раніше Туреччина висловилася за відкриття гуманітарного коридору для поранених, зокрема, з України, Росії, Сирії.