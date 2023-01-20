"Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість аби якомога більше прорідити лави противника", - розповіли бійці.

Сили спецоперацій України оприлюднили у своєму телеграм-каналі відео одного з боїв за Соледар.

Як ідеться в повідомленні, це відео зняв один з операторів ССО в той час, коли його група разом з іншими підрозділами Сил оборони стримувала чисельні атаки росіян.

"Коли російські командири гнали своїх підлеглих на забій попри колосальні втрати, наші воїни використовували це як можливість аби якомога більше прорідити лави противника", - розповіли бійці.

Нагадаємо, нещодавно Сили спецоперацій показали, як їхні снайпери ліквідовують російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Раніше ССО знищили в Запорізькій області російський комплекс РЕБ.