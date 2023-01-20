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Окупанти обстріляли з артилерії Херсонщину: поранено двоє людей, серед них – підліток

Постраждалі отримують медичну допомогу.

Окупанти обстріляли з артилерії Херсонщину: поранено двоє людей, серед них – підліток
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли з артилерії два населених пункти Херсонської області.

Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик”, – поінформував голова ОВА.

Через обстріл села Новодмитрівка Олександрівського району постраждав чоловік – йому відірвало ногу.

Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.

 

Нагадаємо, на Херсонщині двоє братів підірвались на міні, один з них загинув.

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