Окупанти обстріляли з артилерії Херсонщину: поранено двоє людей, серед них – підліток

Сьогодні вдень російські окупанти обстріляли з артилерії два населених пункти Херсонської області.
Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
“Під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик”, – поінформував голова ОВА.
Через обстріл села Новодмитрівка Олександрівського району постраждав чоловік – йому відірвало ногу.
Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, на Херсонщині двоє братів підірвались на міні, один з них загинув.