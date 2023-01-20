Під час двох служб ПЦУ у Лаврі мали місце спроби провокацій

Зокрема, за спробу зриву служби ПЦУ було затримано семінариста з московського патріархату.

Під час першої служби ПЦУ у Лаврі на Різдво охороноо митрополита Епіфанія затримана людину, яка намагалася помістити в чашу для причастя зеленку. Такій спробі вчасно запобігли. 19 січня, під час служби з нагоди Водохреща, у вівтарі також було виявлено сторонню людину – семінариста УПЦ МП Віталія С.

Про це Lb.ua повідомили очевидці.

В ході спілкування з представниками ПЦУ Віталій С. повідомив, що мав на меті якимось чином перешкодити ходу служби, але не уточнив як саме. А в пояснювальній записці написав, що прийшов «просто погуляти». Затриманого передали поліції.

Тут важливо уточнити, що, згідно внутрішніх правил, кожен студент семінарії зобов’язаний відвідувати служби свого храму, за «прогули» можуть навіть відрахувати. Просто так, самовільно піти 19 січня – в день одного з найбільших християнських свят на службу до ПЦУ, семінарист УПЦ МП не може, це гарантоване виключення з навчального закладу.

Отже, візит Віталія С. до Успенського собору, тим більше – до внутрішньої частини вівтаря – точно був узгоджений з його керівництвом. Затриманого передали поліції.

Нагадаємо, 19 січня ПЦУ провела богослужіння в Києво-Печерській Лаврі з нагоди Хрещення.

Перше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі митрополит Епіфаній звершив на свято Різдва Христового. Вперше за понад 300 років у Лаврі лунала українська молитва.

14 січня в Мінкультури повідомили, що є домовленість про богослужіння і на свято Хрещення Господнього.

Києво-Печерська Лавра використовувалася УПЦ (МП). У грудні намісник лаври Павло (Лебідь) сказав своїм вірянам, що в УПЦ (МП) завершується термін оренди двох соборів Києво-Печерської Лаври: Трапезного собору Антонія і Феодосія Печерських та Успенського собору. Згодом він сказав, що УПЦ не отримала письмового повідомлення про припинення оренди з 1 січня.

Мінкультури рекомендувало не продовжувати оренду з УПЦ (МП). Вже 7 січня Предстоятель Православної Церкви України (ПЦУ) Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить літургію з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.

5 січня до держави з користування УПЦ (МП) повернулися Успенський собор і Трапезна церква Києво-Печерської Лаври.

Успенський є головним собором Києво-Печерської Лаври. Вся Києво-Печерська Лавра є державною власністю. За часів президентства Віктора Януковича так звана нижня лавра була безстроково передана в оренду УПЦ (МП).