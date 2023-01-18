Господарський суд Києва призначив судове засідання щодо демонтажу незаконно збудованого МАФу "монастиря" УПЦ МП на території Національного музею історії України на 10.30 8 лютого 2023 року.

Про це повідомляє кореспондентка LB.ua із зали суду.

Засідання проводив суддя Дмитро Баранов. Позивачем виступили представниці Національного музею історії України та представник Міністерства культури та інформаційної політики.

Відповідач Микита Чекман клопотав про перенесення судового засідання в зв'язку з його відсутністю. Суд відмовив у клопотанні, так як на засіданні присутній представник відповідача. Також він клопотав про проведення повторної земельної експертизи. Суддя відмовив.

Фото: Катерина Амеліна

Фото: Катерина Амеліна

Фото: Катерина Амеліна

Нагадаємо, будівлю, яка належить УПЦ МП, біля фундаменту Десятинної церкви в Києві звели в 2005 році. Незважаючи на відсутність дозвільних документів, каплиця працювала на території історичної пам'ятки.

У 2018 році профільна комісія Київради підтримала петицію про демонтаж каплиці як незаконної "малої архітектурної форми". Втім, київський суд призупинив провадження у справі про скасування реєстрації права власності на каплицю. Це було зроблено на формальній підставі - клопотання релігійної громади.

12 січня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав, що будівля має бути демонтована. Це однозначно позиція міністерства, додав він.

Він також додав, що з 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.