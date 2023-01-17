У КМВА пояснили, що об'яви на під'їздах нагадують про мобілізацію

У Києві на під’їздах житлових будинків помітили паперові оголошення, де надрукований закон про мобілізацію та наказ для військовозобов’язаних прибути до райвійськкомату до 31 січня. В соцмережах писали, що такі документи помітили у Голосіївському районі столиці.

У Київській міській військовій адміністрації пояснили, що означають такі оголошення, інформує ТСН.

"Районні в місті Києві територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП) на виконання указу президента України "Про введення воєнного стану в Україні", про "Загальну мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", мають право доводити до громадян інформацію про планові заходи. Це звичайна робота. Не варто сприймати такі оголошення в іншому контексті. Все в межах законодавства і компетенції", – розповіли в пресслужбі Київської міської військової адміністрації.

У КМВА додають, що об’яви на під’їздах будинків - це інформування населення про те, що мобілізаційний процес у країні триває, та нагадування для тих, кому вже були вручені повістки, з’явитися до військкомату.

Нагадаємо, що чоловік при спробі втекти з країни через мобілізацію впав у рів біля кордону з Молдовою та кликав на допомогу прикордонників. Він був затриманий.