За словами глави держави, у будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано 72.

Президент Володимир Зеленський доручив спростити і пришвидшити отримання допомоги постраждалими в Дніпрі.

Про це йдеться в повідомленні глави держави у соцмережах.

Таке рішення Президент ухвалив після того, як заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою будинку, де проживало близько 1700 осіб.

Фото: ОПУ

За словами глави держави, у будинку пошкоджено 230 квартир, повністю зруйновано 72.

Зеленський додав, що тривають слідчі дії "для з’ясування всіх обставин та встановлення всіх причетних до цього злочину Росії проти мирних людей України".

Нагадаємо, 17 січня завершилися пошуково-рятувальні роботи у Дніпрі на місці ракетного удару. За останніми даними, загинули 45 людей, з них 6 - діти.