Авіація ЗСУ ліквідувала російський штурмовик Су-25

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Сьогодні захисники знищили ворожий літак Су-25.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління а також район зосередження окупантів, склад боєприпасів, станцію радіо-електронної боротьби та радіо-локаційну станцію.

Нагадаємо, противник не відмовляється від своїх намірів захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів. Основні зусилля зосереджує на ведені наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку.