Чоловік при спробі втекти з країни впав вночі у рів біля кордону з Молдовою та кликав на допомогу прикордонників.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що поблизу кордону чутно крики про допомогу. Після прибуття прикордонники виявили чоловіка, що виглядав з інженерного рову та благав витягнути його. Йому допомогли вибратися.

44-річний порушник розповів, що хотів незаконно дістатися Молдови. Українець пояснив, що за те, щоб його доставили поближче до кордону, заплатив невідомому 3 тисячі доларів.

Планував обійти пункти пропуску, та в темряві впав у рів, який прикордонники обладнали як інженерне загородження. Звідти не зміг вибратися самотужки, оскільки глибина рову подекуди сягала 3 метрів. У темряві чоловік почув, що туди затікає вода. Правопорушник злякався та почав кликати на допомогу.

Наразі за спробу незаконного перетинання кордону ухилянта притягнуто до адміністративної відповідальності.

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що у Житомирській області викрили схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку, які фіктивно одружувалися з матерями-одиначками.