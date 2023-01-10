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На Житомирщині викрили схему нелегального виїзду з країни: чоловіки призовного віку фіктивно одружувалися з матерями-одиначками

Правоохоронці та прикордонники затримали двох осіб.

На Житомирщині викрили схему нелегального виїзду з країни: чоловіки призовного віку фіктивно одружувалися з матерями-одиначками
Ілюстративне фото
Фото: Військова служба правопорядку у ЗСУ

У Житомирській області викрили схему незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку, які фіктивно одружувалися з матерями-одиначками.

Про це розповів на брифінгу начальник відділу міграційної поліції ГУНП у Житомирській області Максим Заярний, передає Укрінформ.

"Нашим відділом була викрита злочинна схема діяльності мешканців міста Бердичева та Вінницької області, які налагодили схему оформлення батьківства осіб чоловічої статі над трьома і більше дітьми, за що брали певну плату", – поінформував Заярний.

За його словами, 6 січня правоохоронці та прикордонники затримали двох осіб. Це мешканка Бердичева, яка організувала схему, підшуковуючи матерів-одиначок, та житель Вінниці, котрий знаходив "батьків".

Організатори схеми підшуковували матерів-одиначок, які мали низький рівень достатку. Їм пропонували $500, а за оформлення фіктивного батьківства чоловіки сплачували від $3 тис.

Зокрема, фігуранти допомогли оформити батьківство на двох дітей мешканцю міста Переяслава Київської області, який мав одну свою дитину. Він уклав фіктивний шлюб та оформив батьківство, але перетнути кордон не встиг – його теж затримали.

Наразі є інформація про 5-6 випадків у межах цієї схеми. Нею користувалися чоловіки віком 20-35 років.

Загалом від початку повномасштабної війни на Житомирщині викрило три схеми незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку.

Нагадаємо, у Чернівецькій області судитимуть ділків, які “відмазували” від призову за 3 тис. євро.

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