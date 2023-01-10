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У Старобільську колаборанти-“правоохоронці” звільняються

Активна робота партизан змушує їх йти зі служби на окупантів.

У Старобільську колаборанти-“правоохоронці” звільняються
Фото: скріншот

В окупованому місті Старобільськ Луганської області колаборанти, що працюють у “правоохоронних органах” почали писати заяви на звільнення.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“Активна робота партизан, які допомагають ЗСУ ефективно працювати по ворожих цілях, змушує колаборантів звільнитися зі служби на окупантів”, – зазначено у повідомленні. 

Зокрема місцеві правоохоронці, що зрадили присязі українському народові, зараз звільняються зі служби в окупаційних репресивних органах, підкресили у ЦНС.

Нагадаємо, співробітники ДБР повідомили про підозру 10 колишнім працівникам Старобільського СІЗО. За даними ДБР вони після вторгнення російських окупаційних військ почали працювати на РФ.

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