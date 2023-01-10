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Голови оборонних відомств Греції та Німеччини обговорили постачання Україні БМП

Результати перемовин поки невідомі.

Голови оборонних відомств Греції та Німеччини обговорили постачання Україні БМП
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

Голови міністерств оборони Греції Нікос Панагіотопулос та Німеччини Крістіне Ламбрехт поспілкувались телефоном стосовно низки питань, зокрема військової допомоги Україні.

Про це повідомила Європейська правда.

Як повідомило грецьке Міноборони, були обговорені "питання, пов'язані з виконанням угоди про передачу Україні бойових броньованих машин БМП-1 на заміну на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва".

Німецька сторона наразі не коментує цю розмову.

Як зазначає видання, ймовірно, що під час розмови йшлось про прискорення передачі БМП Marder Україні. Для цього, можливо, Греція відмовиться від отримання бронетехніки, яку їй мала б передати Німеччина.

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