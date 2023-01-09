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Німеччину підштовхують до надання Україні танків, - ЗМІ

Великобританія також може передати Україні свої танки.

Німеччину підштовхують до надання Україні танків, - ЗМІ
Leopard 2A5 - основний бойовий танк армії Німеччини, створений німецьким підприємством Краус-Мафай.
Фото: Bundeswehr-Fotos

Франція та Польща підштовхують Німеччину до передачі Україні танків Leopard 2

Про це повідомляє видання Politico.

Зазначається, що Великобританія розглядає можливість відправки в Україну близько десятка своїх основних бойових танків Challenger 2.

“Якби Велика Британія зробила це, Берліну було б значно важче прикриватися своїм нинішнім аргументом про те, що він не хоче діяти самостійно, надсилаючи важке озброєння”, - йдеться у матеріалі.

Французький чиновник повідомив Politico, що Париж тисне на Німеччину,  щоб та передала танки Leopard перед франко-німецьким самітом 22 січня, у 60-ту річницю Єлисейського договору про партнерство між двома країнами.

“Ми заохочуємо інші країни сформувати широку коаліцію для передачі Україні більш сучасних танків, таких як танки Leopard”, - сказав польському громадському радіо заступник міністра закордонних справ Павел Яблонський.

Наразі 60-тонний Leopard 2 використовують Німеччина, Іспанія, Польща, Греція, Данія та Фінляндія,  це дозволить союзникам спільно організувати доставку танків, та боєприпасів, а також об’єднати зусилля для технічного обслуговування та ремонту.

“Українці дуже хочуть Leopard, тому що їх багато в наявності по всій Європі”, — сказав французький чиновник.

Для передачі танків в Україну необхідний реекспортний дозвіл країни походження, Німеччини, тому міжнародний тиск зараз зосереджений на Берліні. 

“Польща може передати Leopard лише в коаліції країн”, – заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Втім, речник німецького уряду сказав, що йому невідомо про запити на створення коаліції для передачі танків до України, але підкреслив, що Німеччна постійно переоцінює ситуацію.

Французький чиновник на умовах анонімності сказав, що метою заяви Макрона про передачу французьких бойових броньованих машин було порушення табу на відправлення західних танків в Україну, щоб німці почали рухатися.

“Між Макроном і Зеленським є співучасть, і це було певною мірою зрежисовано, щоб зняти небажання США та Німеччини [надіслати танки]”, - цитує видання чиновника .

Нагадаємо, уряд Чехії готується передати Україні нову партію танків Т-72.

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