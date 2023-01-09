У громадян Білорусі на в’їзді до Литви питають: "чий Крим?", - голова МЗС

Деяких із них на підставі їхніх відповідей відправляють назад.

Литовські прикордонники анкетують громадян Білорусі, які в'їжджають до країни. Деяких із них на підставі їхніх відповідей відправляють назад до Білорусі.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс, передає "Радіо Свобода" з посиланням на радіо LRT.

За словами міністра, громадян Білорусі запитують про мету в’їзду до Литви, а також про ставлення до дій Росії (в Україні, - ред,) та статус Криму.

Абрамавічюс вважає, що таке опитування наразі є достатнім заходом для перевірки білорусі, і поки що запроваджувати інші немає потреби.

"Більшість заходів вже вжито – запроваджено більш сувору перевірку після прибуття до Литви, а також зменшено кількість посвідок на тимчасове проживання, обов’язкові додаткові анкети при видачі цих документів, які оцінюють потенційну загрозу національній безпеці. Усі заходи дієві", – сказав він.

Абрамавічюс також вважає, що не варто однаково ставитися до всіх білорусів, і кожен випадок потрібно оцінювати окремо.

Нагадаємо, Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти Україні, але вона надає матеріально-технічну підтримку окупантам. Зокрема, з території Білорусі російські сили здійснюють бойові вильоти для бомбардування українських міст, а також запускають ракети по Україні.

6 січня Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, підписав закон, який передбачає позбавлення громадянства для людей, які засуджені за екстремістську діяльність. Під це визначення можуть потрапити лідери опозиції, які перебувають у вигнанні після президентських виборів 2020 року, а також ті білоруси, хто виступає проти реиму Лукашенка.