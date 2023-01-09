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Генсек ОБСЄ висловилася проти виключення Росії з організації

"Сидіти за столом - не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями".

Генсек ОБСЄ висловилася проти виключення Росії з організації
Фото: wikipedia.org

Генеральний секретар ОБСЄ Гельга Марія Шмід вважає, що Росії має сенс залишатися членом організації, оскільки колись знову знадобляться канали комунікації.

Про це вона заявила в інтерв'ю Welt, передає Deutsche Welle.

"Принаймні, з сьогоднішньої точки зору, я думаю, що Росії має сенс залишатися членом ОБСЄ. Постійна рада збирається щочетверга на рівні 57 послів ОБСЄ у Відні. У 2022 році Польща головувала в ОБСЄ і на кожній сесії ставила питання про агресивну війну Росії проти України на порядок денний. Не було "справ як завжди". Сидіти за столом – не означає обмінюватися дипломатичними люб'язностями", – сказала Шмід.

При цьому Шмід наголосила, що абсолютно зрозуміло, що Росія атакувала Україну і є агресором у цій війні.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прав, стверджуючи, що фундаментальні принципи ОБСЄ, такі як державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на насильство, були розтоптані. По-друге, на відміну від Ради Європи, в ОБСЄ немає механізму призупинення, який можна було б використати для виключення Росії", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше спецпосланник чинного голови ОБСЄ Артур Дмоховський визнав, що розв'язана Росією агресивна війна ставить під загрозу існування організації, тож потрібно докласти зусиль для збереження цієї структури. 

У листопаді минулого року у Варшаві відбулося 20-те осіннє засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ. До його делегатів у перший день роботи звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав усунути будь-яку можливість для прибічників терору брати участь у діяльності ПА ОБСЄ і дорікнув організації через її позицію стосовно Росії.

А в червні Велика Британія не дала візи російській делегації для участі в сесії ПА ОБСЄ.

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