​В ОБСЄ визнали, що агресія Росії "посилює напругу серед учасників організації"

"Доки Росія не вирішить змінити свою поведінку, навряд чи можна уявити і прийняти повернення до business-as-usual на терені ОБСЄ".

Розв'язана Росією агресивна війна ставить під загрозу існування Організації з безпеки та співробітництва в Європі, тож потрібно докласти зусиль для збереження цієї структури.

Про це заявив спецпосланник чинного голови ОБСЄ Артур Дмоховський на засіданні ПА ОБСЄ у Варшаві, передає Укрінформ.

"Неоголошена, неспровокована варварська війна в регіоні ОБСЄ становить найбільшу екзистенційну загрозу для організації з моменту її заснування", - сказав дипломат.

За його словами, нещодавня загибель двох громадян Польщі чітко демонструє, що війна, яку веде Росія, становить безпосередню загрозу безпеці не лише України, а й інших країн.

"Захищаючи жертву - Україну - та протиставляючи себе агресору - Росії, ОБСЄ захищає також заснований на правилах міжнародний порядок. Це записано в основоположних принципах організації, які є засадами міжнародної безпеки та стабільності. Російська агресія зруйнувала засади сучасної концепції безпеки, жодні механізми та заходи не змогли запобігти цій атаці в серці регіону ОБСЄ", - наголосив Дмоховський.

Він також зазначив, що російська агресія "посилює суперечки та напругу серед учасників організації".

"На тлі драматичних фактів звірств, які чинить Росія, доки вона не вирішить змінити свою поведінку, навряд чи можна уявити і прийняти повернення до business-as-usual на терені ОБСЄ", - додав Дмоховський.

Нагадаємо, 24-26 листопада у Варшаві відбувається 20-те осіннє засідання Парламентської асамблеї ОБСЄ. До його делегатів у перший день роботи звернувся президент України Володимир Зеленський. Він закликав усунути будь-яку можливість для прибічників терору брати участь у діяльності ПА ОБСЄ і дорікнув організації через її позицію стосовно Росії.

Зазначимо, що українська делегація подала відповідні правки до регламенту ОБСЄ ще в липні.

"В ОБСЄ не існує механізму виключення ні країни, ні парламентської делегації з цієї організації. В ПАРЄ нам вдалося виключити Росію з Ради Європи повністю. Тут цей механізм треба прописати. Якщо треба, то ми напишемо. Відповідно, ми подали правку, яка буде голосуватися восени в Болгарії, в Софії, у жовтні. Це фактично зміни до регламенту парламентської асамблеї ОБСЄ", – пояснила членкиня української делегації в ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук.

У червні Велика Британія не дала візи російській делегації для участі в сесії ПА ОБСЄ.