Держсекретар Блінкен зустрінеться із Дмитром Кулебою у Бухаресті

Державний секретар США Ентоні Блінкен 28-30 листопада візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті.

Про це повідомила пресслужба Держдепартамента США.

Також Блінкен візьме участь у робочій вечері з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО буде зосереджена на війні Росії проти України, реалізації нової Стратегічної концепції НАТО, включаючи виклики з боку Китайської Народної Республіки.

Також міністри розглянуть питання енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури.

Крім того, сторони обговорять зусилля НАТО щодо нарощування потенціалу та посилення стійкості в Боснії та Герцеговині, Грузії та Молдові.

Нагадаємо, група американських сенаторів надіслала на ім'я міністра оборони США Ллойда Остіна лист із закликом передати Україні американські розвідувально-ударні безпілотники MQ-1C ("Сірий орел").