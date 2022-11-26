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Держсекретар Блінкен зустрінеться із Дмитром Кулебою у Бухаресті

Зустріч пройде у форматі робочої вечері.

Держсекретар Блінкен зустрінеться із Дмитром Кулебою у Бухаресті
Фото: ЕРА/UPG

Державний секретар США Ентоні Блінкен 28-30 листопада візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті.

Про це повідомила пресслужба Держдепартамента США.  

Також Блінкен візьме участь у робочій вечері з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

 

Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО буде зосереджена на війні Росії проти України, реалізації нової Стратегічної концепції НАТО, включаючи виклики з боку Китайської Народної Республіки. 

Також міністри розглянуть питання енергетичної безпеки, захисту критичної інфраструктури. 

Крім того, сторони обговорять зусилля НАТО щодо нарощування потенціалу та посилення стійкості в Боснії та Герцеговині, Грузії та Молдові. 

Нагадаємо, група американських сенаторів надіслала на ім'я міністра оборони США Ллойда Остіна лист із закликом передати Україні американські розвідувально-ударні безпілотники MQ-1C ("Сірий орел").

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