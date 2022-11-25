Ми вшановуємо пам’ять жертв несправедливості і жахів, заподіяних Україні у минулому, – Байден про Голодомор

Йосип Сталін створив навмисний голод у 1932-33 роках, який призвів до загибелі мільйонів невинних людей.

У листопаді Сполучені Штати вшановують пам’ять українців, які загинули внаслідок безглуздої трагедії – Голодомору.

Про це заявив президент США Джо Байден.

“У той час як хоробрий український народ продовжує захищати свою демократію та свободу від жорстокої агресії Росії, ми не забуваємо вшанувати також жертв несправедливості та жахів, заподіяних Україні в минулому”, – цитує слова американського президента Посольство США.

Президент нагадує, що у листопаді цього року відзначаються роковини Голодомору – “смерті від голоду”.

“Під час свого правління Йосип Сталін запровадив жорстку та репресивну політику щодо України, включаючи створення навмисного голоду в 1932-33 роках, який призвів до загибелі мільйонів невинних українських жінок, чоловіків та дітей. Ми вшановуємо пам’ять усіх загиблих у цій безглуздій трагедії і віддаємо належне стійкості українського народу, який пережив розруху й тиранію, щоб врешті-решт створити вільне та демократичне суспільство”, – зауважив Байден.

Він наголосив, що США підтверджують непохитну відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

“І ми вклоняємося перед відважним українським народом, який продовжує хоробро чинити опір нападу Росії на свою демократію”, – сказав Джо Байден.

Нагадаємо, у Канаді стартував тиждень вшанування жертв Голодомору.