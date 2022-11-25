Завдяки "народному супутнику" розвідка дослідила майже 150 районів розташування росіян і виявила 2600 одиниць техніки

"Благодійний фонд Сергія Притули" передав у розпорядження української розвідки супутник ICEYE, а також контрактний доступ до бази даних сузір’я SAR-супутників.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

Завдяки отриманим можливостям ГУР вдалося провести космічну радіолокаційну розвідку близько 150 районів розташування росіян. Вони зоседженні як на тимчасово окупованих землях України, так і на території РФ і її союзників.

"Завдяки проекту в якому взяла участь велика кількість патріотів України, виявлено та підтверджено близько 2600 одиниць військової техніки. Зокрема: танки, САУ, ББМ, вертольоти, ОТРК "Іскандер", ЗРК "С-300", ЗРГК "Панцир-С1", ворожі РЛС, понтонні переправи, катери та намети у місцях розташування підрозділів ворога", - розповіли в розвідці.

Отримані дані дали можливість визначити приховане розміщення загарбників у лісових насадженнях при будь-якій погоді та порі доби. Також вдалося виявляти антенні системи та позицій засобів ворожої ППО, щоб потім наносити по них удари.

Нагадаємо, влітку благодійний фонд Притули придбав супутник та доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії ICEYE. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, це допоможе "набагато ефективніше наносити ураження ворогу і швидше вигнати його з нашої землі, зберігши при цьому життя наших людей".