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У Кривому Розі зупинили увесь електротранспорт, - Вілкул

Замість електротранспорту будуть працювати маршрутки.

У Кривому Розі зупинили увесь електротранспорт, - Вілкул
Фото: Олександр Вілкул

Для економії електроенергії у Кривому Розі повністю зупинено рух електротранспорту.

Про це повідомив начальник ОВА міста Олександр Вілкул.

"Щойно прийшла ввідна від Укренерго відключити всі підстанції тролейбуса, трамваю та швидкісного трамвая для того, щоб не відключати котельні та насосні. У найближчі пів години буде повністю зупинено весь електротранспорт у місті", - написав він.

Замість електротранспорту будуть працювати маршрутки. Також збільшена кількість автобусів на центральних маршрутах.

Вілкул закликав криворіжців не їздити по особистих справах, а керівників підприємств почати відпускати людей раніше, щоб знизити навантаження на робоче перевезення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що після атак Росії на українську енергоінфраструктуру криворізькі шахтарі не змогли вибратися на поверхню. Після обстрілів стартувала рятувальна операція. Із шахт врятували більшу частину шахтарів, на 23 листопада під землею залишалося ще 200 людей.

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