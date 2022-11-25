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Росія утримує в Чорному морі 11 кораблів, у Середземному - 5 із "Калібрами"

В Азовському на бойовому чергуванні є два кораблі.

Росія утримує в Чорному морі 11 кораблів, у Середземному - 5 із "Калібрами"
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 11 російських кораблів.

Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

У Середземному морі перебуває 9 кораблів РФ, із них 5 - носії крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні дав судна.

У ВМС вкотре нагадали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. Окупанти вимикаютьи системи автоматичної ідентифікації  на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, днями росіяни вивели в Чорне море один корабель з "Калібрами".

Згодом окупанти розмістили в морі два судна із загальним залпом 16 ракет.

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