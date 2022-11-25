Німеччина має вирішити, де їй розміщувати системи ППО Patriot, – Дуда

Президент Польщі вважає, що ППО краще розмістити на території України поблизу з польським кордоном.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Німеччина має ухвалювати рішення про те, де їй розміщувати системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це пише Reuters.

При цьому Анджей Дуда додав, що для безпеки Польщі було б краще, якби системи ППО Patriot були розміщені на території України, але поблизу кордону з Польщею.

“З військової точки зору було б найкраще, якби вони були розташовані в Україні, щоб також захищати польську територію, тоді вони захищали б як Україну, так і Польщу найбільш ефективно”, – сказав Дуда.

Президент Польщі наголосив, що рішення залишається за німецькою стороною.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що рішення про надання Україні систем ППО Patriot має ухвалювати уряд Польщі.

23 листопада міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати Україні запропоновані Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot.