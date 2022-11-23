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Польща запропонувала Німеччині передати ЗРК Patriot Україні

Міністр оборони Польщі висловився, аби встановити їх на західному кордоні.

Польща запропонувала Німеччині передати ЗРК Patriot Україні
Маріуш Блащак
Фото: jaime48.wordpress.com

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з прохання передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це Блащак написав у своєму Twitter.

"Після подальших ракетних атак Росії я попросив німецьку сторону передати запропоновані Польщі батареї Patriot до України і встановити на західному кордоні", - йдеться в дописі.

Блащак зазначив, що цей крок допоможе вберегти нашу державу "від подальших жертв і знеструмлень", а також "підвищить безпеку на нашому східному кордоні".

Нагадаємо, днями Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір.

23 листопада президент США Джо Байден розпорядився виділити Україні військову допомогу ще на 400 млн доларів. У неї входять додаткові ракети для систем ППО NASAMS, а також для HIMARS. протирадіолокаційні ракети HARM тощо.

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