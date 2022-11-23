Загинув підліток, ще близько 20 людей були поранені.

Фото: EPA/UPG

У Єрусалимі пролунали вибухи на двох автобусних зупинках. Одна людина загинула, ще близько 20 були поранені, пише The Jerusalem Post.

Загиблого ідентифікували як 15-річного юнака на імʼя Арʼє. Він є громадянином Канади, мешкав у районі Хар Ноф.

Вибухи відбулися на вʼїзді до міста біля Центрального автовокзалу та в мікрорайоні Рамот. Обидва трапилися в пікову годину. Вибухівка була закладена в пакети і підірвана дистанційно. Бомби були начинені цвяхами й болтами, аби погіршити ураження.

Унаслідок першого вибуху поранень зазнали 15 людей. Двоє з них – у критичному стані, ще четверо у важкому.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

В серпні у Єрусалимі обстріляли автобус. Правоохоронці назвали злочин терактом. Тоді було поранено вісьмох людей.