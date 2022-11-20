Росіяни планують теракти на Білоруській АЕС, - ГУР

Це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні.

На території Білорусі російські спецслужби планують ряд терористичних актів на об’єктах критичної інфраструктури. "Інциденти" також хочуть провести на території, яка межує з ЄС та Україною.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Відомо, що найближчим часом на території Білорусі заплановано проведення низки терактів – штучно спровокованих техногенних катастроф на об’єктах критичної інфраструктури. Місце проведення ймовірних "інцидентів" – території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей – Білоруська атомна електростанція "Островець", - сказано в повідомленні.

За даними розвідки, розробкою та реалізацією "проекту" займаються російські спецслужби, білоруський КДБ просто поставлений до відома.

"Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму. Наразі підрозділи білоруських КДБ, МВС та прикордонних військ вже приведено в стан підвищеної бойової готовності", - повідомляє розвідка.

У ГУР зазначають, що на думку розробників "проекту", все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів, а також створити необхідну для Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві.

У розвідці нагадують, що АЕС "Островець" побудовано за режиму Лукашенка у 2020 році за російським проектом і на російські гроші. Міжнародні експерти зазначають, що будівництво відбулося з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на АЕС "Островець" та висловив глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації. Одразу після запуску в роботу на станції відбулося кілька серйозних аварій.

Нагадаємо, що Білорусь планує налагодження на території країни виробництва складових частин для снарядів калібрів 152-мм і 122-мм і перехід у подальшому на замкнений цикл виробництва боєприпасів.

За інформацією оприлюдненою британською розвідкою, російські війська проводять навчання в Білорусі через брак персоналу і обладнання в РФ.