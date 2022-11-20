Росіяни намагаються вирахувати позиції нашої ППО, - Гуменюк

Оперативні повідомлення у соціальних мережах про райони, в яких працюють українські підрозділи ППО, можуть допомагати ворогам.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Громадське радіо.

«Росіянам не дає спокою наша протиповітряна оборона, її якість і налаштування. Крім того, вони все ж таки намагаються, зокрема, і вирахувати ці позиції захисту. Саме тому щоразу ми звертаємось з проханням, що не слід поспішати і попереджати, мовляв, ось зараз в цьому регіоні спрацювала ППО чи «вибухи, які ви чуєте, — спокійно, працюють наші. Пам’ятайте про те, коли працюють наші, вони працюють для того, щоб була безпека. Не треба сповіщати ворога про цю роботу. Навіть якщо ви не називаєте конкретних координат, ви орієнтуєте, де і на яких напрямках зосереджені ці сили», - сказала Гуменюк.

Вона нагадала, що слід пам’ятати про гібридність цієї війни і потужність інформаційного фронту.

«Війна триває, вибухи можливі, а про їх наслідки і потрібну інформацію — ми обов’язково сповістимо, не поспішайте та не допомагайте ворогу», - додала вона.

Раніше речник Повітряних Сил Юрій Ігнат припустив, що здійснюючи масовані обстріли, росіяни хочуть схилити Україну до перемовин на своїх умовах, але, на його думку, про новий широкий наступ не йдеться.