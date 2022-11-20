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У Генштабі оцінили втрати армії РФ у війні з Україною у 84 210 осіб

Дані уточнюються.

У Генштабі оцінили втрати армії РФ у війні з Україною у 84 210 осіб
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 330 окупантів і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 84 210 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 886 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 817 (+2) од,
  • артилерійських систем – 1 868 (+1) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 480 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 371 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

 

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.

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