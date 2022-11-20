У Генштабі оцінили втрати армії РФ у війні з Україною у 84 210 осіб

Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 330 окупантів і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 84 210 військових.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 886 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 817 (+2) од,
- артилерійських систем – 1 868 (+1) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 371 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.