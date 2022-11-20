У Генштабі оцінили втрати армії РФ у війні з Україною у 84 210 осіб

Минулої доби Збройні сили ліквідували близько 330 окупантів і багато військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 84 210 військових.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 84 210 (+330) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 886 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 817 (+2) од,

артилерійських систем – 1 868 (+1) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 371 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка на Донеччині.