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Росіяни обстріляли гуманітарну точку на Херсонщині. Поранено п’ятеро людей, які стояли в черзі за хлібом

Ситуація у Херсонській області залишається складною.

Росіяни обстріляли гуманітарну точку на Херсонщині. Поранено п’ятеро людей, які стояли в черзі за хлібом
Фото: скріншот відео

Уночі 20 листопада ворог здійснював обстріли з танків, реактивної та ствольної артилерії по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка, Антонівка та міста Херсон.

Про це йдеться у зведенні ОВА.

“В Білозерці, під час роздачі хліба, російські терористи обстріляли гуманітарну точку. Внаслідок підступного обстрілу поранено п’ятеро осіб”, – йдеться у повідомленні.

До Херсонській області надходять гуманітарні вантажі з різних регіонів України.

 

Нагадаємо, цієї носі окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру семи регіонів України. 

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