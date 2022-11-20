Росіяни обстріляли гуманітарну точку на Херсонщині. Поранено п’ятеро людей, які стояли в черзі за хлібом

Уночі 20 листопада ворог здійснював обстріли з танків, реактивної та ствольної артилерії по районах населених пунктів Червоний Маяк, Качкарівка, Токарівка, Чорнобаївка, Антонівка та міста Херсон.

Про це йдеться у зведенні ОВА.

“В Білозерці, під час роздачі хліба, російські терористи обстріляли гуманітарну точку. Внаслідок підступного обстрілу поранено п’ятеро осіб”, – йдеться у повідомленні.

До Херсонській області надходять гуманітарні вантажі з різних регіонів України.

Нагадаємо, цієї носі окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру семи регіонів України.